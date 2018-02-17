Kupada ilk finalist Anadolu Efes

Anadolu Efes finalde, yarı finalin bir diğer eşleşmesi olan Beşiktaş Sompo Japan - TOFAŞ maçının galibi, TOFAŞ'la finalde karşılaşacak.

90-76 KAZANDI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya çok iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyotta rakip potaya tam 26 sayı gönderirken, kendi potasında ise yalnızca 11 sayı gördü. İkinci periyotta Darüşşafaka hücumda biraz daha etkili oynayarak farkı 10'a indirdi ve devreye 38-28'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi.

Üçüncü periyodu 11 sayılık farkla (64-53) geçen Anadolu Efes, maçın final periyodunda da skor ve oyun üstünlüğünü rakibe bırakmadı ve parkeden 90-76'lık galibiyetle ayrıldı.