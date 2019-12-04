Kupada Kasımpaşa Vanspor'u mağlup etti

İngiliz basını, Leicester City'nin milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için 94 milyon euro istediğini yazdı.

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Şenol Güneş'in EURO 2020 hayali

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bu işi yapıyorsak en iyisini yapacağız. Keşke final oynasak. Ortak hayalimiz bu olsun" dedi.