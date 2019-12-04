Kupada Kasımpaşa Vanspor'u mağlup etti

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, kupada Vanspor'u 2-1 mağlup etti.
18. dakikada Vanspor Futbol Kulübü öne geçti. Batuhan Er'in ceza sahası dışında sol çapraza yakın bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, sağ direğe çarparak filelerle buluştu: 0-1.
31. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Özgür Çek'in sağdan ortasında Heintz'ın kale alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti: 1-1.
44. dakikada ev sahibi takım skoru 2-1'e getirdi. Uğurcan Yazğılı'nın orta sahadan pasında topla buluşan Özgür Çek, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Aytaç Kara'ya aktardı. Aytaç, altıpasın önünden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.
İki takım arasındaki 5. turun ikinci maçı, 17 Aralık Salı günü Van'da oynanacak.