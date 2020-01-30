Kupada Manchester derbisi: City finalde

1

Hakan Çalhanoğlu: İbra'yla aramız çok iyi

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takımdaki son durumdan bahsederken Zlatan İbrahimoviç'le ilgili olarak, "Arkadaşlığımız çok iyi. Türkçe şarkılar da dinliyor, İbrahim Tatlıses'i seviyor" dedi.