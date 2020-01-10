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Kupada son 16 turu hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

| AA
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Kupada son 16 turu hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Kupası'nda son 16 turunun programı ve hakemleri şöyle:

14 OCAK SALI
16.00 Başakşehir - Kırklarelispor (Mustafa Öğretmenoğlu)
18.30 Sivasspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)
20.30 Kayserispor - Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)

15 OCAK ÇARŞAMBA
16.00 Alanyaspor - Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş (Koray Gençerler)
20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Halis Özkahya)

16 OCAK PERŞEMBE
18.00 Antalyaspor - Göztepe (Volkan Bayarslan)
20.30 Trabzonspor - Denizlispor (Suat Arslanboğa)

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