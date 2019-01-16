Kupada Trabzonspor ilk maçta avantajı yakaladı

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Fenerbahçe'de kale Volkan Demirel'e kaldı Fenerbaçe'de kalecilerden Harun Tekin ve Erten Ersu yaşadıkları sakatlıklardan dolayı bir süre forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımın kalesi tecrübeli eldiven Volkan Demirel'e emanet.

2 Santos Adriano'ya 2 yıllık teklifte bulundu Brezilya Ligi ekiplerinden Santos, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adriano'ya iki yıllık teklif götürdü. Brezilyalı futbolcu da teklifi kabul etti.

3 Celta Vigo Emre Mor'u satıyor İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, önemli bir karar aldı ve bir türlü kendisinden beklenileni veremeyen Emre Mor'u transfer listesine koydu.

4 Ozan Kabak'ın yerine Semih Kaya geliyor Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı 12 milyon euroya Stuttgart'a satan Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı.

5 Rodrigues daha sahaya çıkmadan kırmızı kart gördü Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, ilk maçında yedek olduğu maçta saha kenarında hakeme itirazdan çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

6 Belhanda'nın maaşına zam yapıldı Galatasaray yönetimi, takımda kalmaya karar veren Belhanda'nın maaşına zam yapma kararı aldı. Ayrıca Faslı futbolcunun 200 bin euroluk cezası da kaldırıldı.

7 Ersun Yanal Slimani'den vazgeçmiyor Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Slimani'nin performansını yukarı çekebilmek için Cezayirli futbolcu ile özel görüşmeler gerçekleştiriyor.

8 Şenol Güneş: Burak'ın kulağını çekiyoruz Şenol Güneş bir Beşiktaş taraftarının, "Hocam, Burak'ın kulaklarını çekecek" şeklindeki sözlerine, "Öyle yapmaya çalışıyoruz" diyerek cevap verdi.

9 G.Saraylıların forvet transferiyle ilgili yaptığı capsler Cumartesi günü Ankaragücü ile karşılaşacak olan G.Saray'da henüz forvet transferi yapılmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yaptıkları birbirinden komik capslerle yönetime mesaj vermeye başladı.