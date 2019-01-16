Kupada Trabzonspor ilk maçta avantajı yakaladı

Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok'u Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında ağırladı.
Süper Lig'de ilk yarıda gösterdiği performansla alkış alan Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Bordo-Mavililer, son 16 turunda Balıkesir Baltok'u 2-1 mağlup ederek çeyrek final için avantaj yakaladı.
İLK GOL TRABZONSPOR'DAN
Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede Trabzonspor, ilk yarının uzatma dakikasında Ekuban'ın golüyle öne geçti: 1-0.
İkinci yarının hemen başında 48'de Nizamettin Çalışkan skora dengeyi getirdi: 1-1.
Galibiyet için bastıran Fırtına 63'te aradığı golü Rodallega ile buldu: 2-1. Kalan dakikalarda skor değişmezken Trabzonspor, 23 Ocak Çarşamba günü oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koydu.
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