Kupanın en çok kaybedeni Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

Ege temsilcisi tarihinde ilk kez çıktığı final maçında kupanın sahibi olmayı başardı.

EN ÇOK FİNAL KAYBEDEN TAKIM F.BAHÇE

Bu kupa finalini en çok kaybeden takımı ise Fenerbahçe.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 14 sezonda 8. toplamda ise 17. kez final oynayan sarı-lacivertliler, 11. kez finalde kaybetti. Son 4 yıldır futbolda müzesine kupa götüremeyen Fenerbahçe, bu sezon eline gelen ilk fırsatı da geri tepti.

Öte yandan Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 finalin 7'sini kaybetti.