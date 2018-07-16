Kupanın en iyi ve en kötüleri

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası, Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandığı final maçıyla sona erdi.

Kupada en büyük sürprizi tarihinde ilk kez final oynayan Hırvatistan yaparken, favoriler Almanya, Arjantin, Brezilya ve İspanya erken veda ederek hayal kırıklığı yaşattı.

Takımlarını bireysel performanslarıyla başarıya taşıyan oyuncuların yanı sıra, beklentilerin çok uzağında kalan yıldızlar da vardı. Dünya Kupası'nın en iyi ve en kötü 11'i belli oldu.

EN İYİ 11'DE VİDA VAR

2018 Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şampiyon Fransa'dan 4, finalist Hırvatistan'dan ise 3 futbolcu yer alıyor.

En iyi 11'in kalesini koruyan isim kupayı üçüncü sırada tamamlayan Belçika'dan Thibaut Courtois. Üçlü savunmada yer alanlar ise, Hırvatistan'ın yarı final oynamasında önemli pay sahibi olan Beşiktaşlı Vida, Fransa'dan Varane 3 gol atarak kupanın en golcü stoperi olan Kolombiyalı Mina.

Kupanın en iyi orta saha oyuncuları ise; Perisic, Kante, kupanın en değerli futbolcusu seçilen Modric ve De Bruyne oldu.

Forvet bölgesinde turnuvanın en iyi genç oyuncusu Mbappe, 4 golle şampiyonluğun kilit ismi olan Griezmann ve Hazard.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATAN EN KÖTÜ 11

Dünya Kupası'nın en kötü 11'ine damga vuran isimler Almanya, Arjantin ve İspanyol futbolcular oldu.

En kötü 11'in kalesinde turnuvanın en kötü kalecisi De Gea yer aldı. Savunmada Arjantin'den Rojo, İspanya'dan Pique ve Jordi Alba ile Almanya'dan Hummels var.

Orta sahada Almanya'dan Khedira ile Mesut Özil'in yanı sıra Sigurdsson bulunuyor.

Beklentileri veremeyen takımın hücum hattı ise; Salah, Messi ve Lewandowski'den oluşuyor.

En kötü 11: De Gea, Rojo, Pique, Alba, Hummels, Khedira, Mesut Özil, Sigurdsson, Salah, Messi, Lewandowski