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Kura çekimi sonrası sosyal medyada dönen caps

Galatasaray'ın, Türkiye Kupası 5. turunda Tuzlaspor ile eşleşmesinin ardından sosyal medyada 500 T capsleri dönmeye başladı.

| Haber Merkezi
Kura çekimi sonrası sosyal medyada dönen caps
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Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşirken; son şampiyon Galatasaray'ın rakibi, Tuzlaspor oldu. Beşiktaş ise Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.

FAVORİ CAPS 500T

Futbolseverler, sarı-kırmızılı takımın Tuzlaspor ile eşleşmesinin ardından sosyal medyada esprili paylaşımlar yapmaya başladı.

En çok ilgi gören caps ise İstanbul'un meşhur otobüs hattı (Tuzla-Cevizlibağ arası) 500T ile ilgili olandı.

Hatırlanacağı üzere Tuzlaspor, Fenerbahçe maçına bu otobüs hattıyla gelmişti.

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