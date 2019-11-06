Kura çekimi sonrası sosyal medyada dönen caps

Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşirken; son şampiyon Galatasaray'ın rakibi, Tuzlaspor oldu. Beşiktaş ise Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.

FAVORİ CAPS 500T

Futbolseverler, sarı-kırmızılı takımın Tuzlaspor ile eşleşmesinin ardından sosyal medyada esprili paylaşımlar yapmaya başladı.

En çok ilgi gören caps ise İstanbul'un meşhur otobüs hattı (Tuzla-Cevizlibağ arası) 500T ile ilgili olandı.

Hatırlanacağı üzere Tuzlaspor, Fenerbahçe maçına bu otobüs hattıyla gelmişti.