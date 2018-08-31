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Kura çekimi sonrası yapılan capsler

G.Saray'ın 2011 yılında KAP'a bildirdiği ancak transfer edemediği Forlan, kura çekiminde sarı-kırmızılı takıma uğurlu geldi. Kura çekimi sonrası, sosyal medyada birbirinden komik capsler paylaşıldı.

Kura çekimi sonrası yapılan capsler
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'le aynı gruba düşen sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor.

Kura çekimini gerçekleştiren eski futbolcu Forlan'ın uğurlu gelmesi, capsleri de beraberinde getirdi.

7 YIL SONRA GELEN GOL

Galatasaray'ın 2011 yılında KAP'a bildirdiği ancak transfer edemediği eski Uruguaylı golcünün tam 7 yıl sonra temsilcimize faydası dokundu.

Kura çekimi sonrası keyfi yerine gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, birbirinden komik capsler yapmaya başladı.

İşte onlardan bazıları:

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