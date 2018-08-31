Kura çekimi sonrası yapılan capsler

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04'le aynı gruba düşen sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor.
Kura çekimini gerçekleştiren eski futbolcu Forlan'ın uğurlu gelmesi, capsleri de beraberinde getirdi.
7 YIL SONRA GELEN GOL
Galatasaray'ın 2011 yılında KAP'a bildirdiği ancak transfer edemediği eski Uruguaylı golcünün tam 7 yıl sonra temsilcimize faydası dokundu.
Kura çekimi sonrası keyfi yerine gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, birbirinden komik capsler yapmaya başladı.
İşte onlardan bazıları: