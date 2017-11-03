Kurbanov Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçti

Azerbaycan'ın Karabağ takımını çalıştıran Kurban Kurbanov, milli takım teknik direktörlüğü için anlaşmaya vardı.

KURBANOV'UN GETİRİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Azerbaycan Futbol Federasyonundan (AFFA) yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'den boşalacak teknik direktörlük görevine Kurbanov'un getirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

45 yaşındaki Kurbanov'un, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi uzatılmayan Prosinecki'nin ardından göreve başlayacağı kaydedildi.

Karabağ Kulübü de Kurbanov'un hem Karabağ'ı hem milli takımı aynı anda çalıştıracağını açıkladı.

Kurbanov yönetiminde son 4 yılda ligi şampiyon tamamlayan Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı olmuştu.