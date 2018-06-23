Kuyt, Ali Koç ve Cocu'ya başarı diledi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt sosyal medya hesabından Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip Cocu hakkında bir mesaj paylaştı.

Hollandalı yıldız, mesajda şu ifadelere yer verdi: "Sayın başkan sizi tebrik ediyorum. Sadece 2 çok iyi profesyonel transfer etmediniz aynı zamanda 2 çok iyi insan kazandınız. İkisi ile çalışma şansına sahip oldum ve eminim ki Fenerbahce Fenerbahçe için başarılı günler çok yakın. Phillip ve ekibine sonsuz başarılar Fenerbahçe."





Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Cocu'nun yardımcılığını Hollandalı Chris van der Weerden yapacak.