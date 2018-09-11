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Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe yönetimi, Cocu'nun yanına Süper Lig'i tanıyan bir yardımcı hoca getirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin hedefi Dirk Kuyt.

Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Sezona bir süre Kocaman'ın yardımcılarıyla devam eden ardından da Erwin Koeman'ı yanına alan Cocu'ya devre arası tanıdık bir yardımcı geleceği ileri sürüldü.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİYDİ

Hollanda basınında yer alan haberlerde sarı-lacivertliler'in teknik direktörlük için UEFA A lisans diploması alan eski futbolcusu Dirkt Kuyt'ı geri döndürmek için düğmeye bastığı belirtildi.

2012-2015 yılları arasında Fener'de forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Kuyt'ın da böyle bir teklife sıcak bakacağı ifade ediliyor.

1 Temmuz 2018'den itibaren Feyenoord U19 Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan 38 yaşındaki eski futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni hocası gibi 4-3-3 sistemini uyguluyor.

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