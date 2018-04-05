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Kuyt, Feyenoord'un gençlerini çalıştıracak

Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, önümüzdeki sezon Feyenoord U19 takımının başına geçeceğini söyledi.

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Kuyt, Feyenoord'un gençlerini çalıştıracak

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Dirk Kuyt, gelecek sezon teknik direktörlüğe başlıyor.

FEYENOORD'UN U19 TAKIMINI ÇALIŞTIRACAK

Hollandalı yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Feyenoord U19 takımının başına geçeceğini duyurdu ve, "Yeni sezon, yeni başlangıçlar. Önümüzdeki yıl Feyenoord U19 takımının başına geçmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON FUTBOLU BIRAKMIŞTI

2013 - 2016 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan Dirk Kuyt, geçen sezon sonunda Feyenoord'da futbol yaşantısını noktalamıştı.

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