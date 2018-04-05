Kuyt, Feyenoord'un gençlerini çalıştıracak

1 Cenk Tosun: Milli Takım'da kaptan olmak istiyorum Premier Lig ekiplerinden Everton'da top koşturan Milli futbolcu Cenk Tosun, A Milli Futbol Takımı'nda kaptan olmak istediğini söyledi.

2 Juventus, Carlo Ancelotti'yle anlaşıyor Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında ağır bir yenilgi alan Juventus, Devler Ligi'nde en çok zafere ulaşan teknik direktör Carlo Ancelotti'yi takımın başına getiriyor.

3 Xavi, teknik direktör oluyor Barcelona'nın efsane ismi Xavi Hernandez, formasını giydiği Katar takımı Al Sadd'a teknik direktör olmayı düşünüyor.

4 Fenerbahçe'de kazanan kadro değişmeyecek Osmanlıspor karşısına kazanan 11'i değiştirmeyecek olan Aykut Kocaman, bu mücadelede cezalı duruma düşen Aatıf'ın yerine ise Alper Potuk'u oynatmayı düşünüyor.

5 Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'nda alacağı ücret 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalacak hakemlerin alacağı ücretler belli oldu. Buna göre Cüneyt Çakır katılım bedeli olarak 70 bin dolar, yönettiği maç başına ise 3 bin dolar alacak.

6 Emre Can, Juventus'la anlaştı Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, sezon sonunda İtalyan devi Juventus'a transfer olacak.

7 F.Bahçe'de başkan adaylarının altyapı planı F.Bahçe'de başkan adayı Ali Koç'un altyapı için düşündüğü hocanın La Masia efsanesi Alexanco olduğu öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki çalıştırıcı ise Kees van Wonderen.

8 Fenerbahçe'ye kurşun geçirmez otobüs 3 yıl önce Rize deplasmanı dönüşü Rize-Trabzon karayolunda otobüsü kurşunlanan Fenerbahçe, yeni kurşun geçirmez takım otobüsünü teslim aldı.

9 Demba Ba, Beşiktaş'a dönüyor Mahmut Uslu, Göztepe maçı öncesi Fikret Orman'ın Demba Ba hakkındaki açıklamalarının etik olmadığını söyledi.