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Kuzey Amerika'da üç organizasyon iptal edildi

ABD ve Meksika ekiplerini karşı karşıya getiren All-Star maçı, Ligler Kupası ve Şampiyonlar Kupası koronavirüs salgını nedeniyle bu sene oynanmayacak.

| Haber Merkezi
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ABD'de lig yönetimi, 2020 yılında oynanması planlanan All-Star maçı, Ligler Kupası ve Şampiyonlar Kupası organizasyonlarının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

MLS yıldızları ile Meksika Liga MX yıldızlarının karşı karşıya geleceği All-Star maçının, 29 Temmuz Çarşamba günü Los Angeles'ta oynanması planlanıyordu.

MLS'in açıklamasında, bu üç organizasyonun da 2021 yılında düzenlenmeye devam edeceği ifadeleri yer aldı. Aynı zamanda All-Star maçının yerinin değişmeyeceği ve yine Los Angeles'ya oynanacağı açıklandı.

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