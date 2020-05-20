Kuzey Amerika'da üç organizasyon iptal edildi

ABD'de lig yönetimi, 2020 yılında oynanması planlanan All-Star maçı, Ligler Kupası ve Şampiyonlar Kupası organizasyonlarının koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
MLS yıldızları ile Meksika Liga MX yıldızlarının karşı karşıya geleceği All-Star maçının, 29 Temmuz Çarşamba günü Los Angeles'ta oynanması planlanıyordu.
MLS'in açıklamasında, bu üç organizasyonun da 2021 yılında düzenlenmeye devam edeceği ifadeleri yer aldı. Aynı zamanda All-Star maçının yerinin değişmeyeceği ve yine Los Angeles'ya oynanacağı açıklandı.