Alexander Sörloth durdurulamıyor

Trabzonspor'un 23 yaşındaki golcüsü Alexander Sörloth, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.

Norveçli, sezon başında kiralık olarak geldiği bordo-mavili ekipte, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yapan Sörloth, 6'sı ligde olmak üzere toplamda 8 gole ulaşmış durumda.

TRABZONLULAR 'KUZEYİN KRALI' DİYOR

Dün oynanan Başakşehir maçının son dakikalarında attığı golle Trabzonspor'a 1 puanı getiren Sörloth, ligde gol sayısını 6'ya çıkardı. Bordo-mavili ekip adına ligde 3 de asist yapan futbolcu, 9 maçta 9 gole direkt etki etmiş oldu.

Avrupa Ligi'nde de 2 gol atan deneyimli isim, bu sezon Karadeniz ekibiyle çıktığı 16 maçta 8 gol 3 asistlik katkı yaptı.

Trabzon'da 'Kuzeyin Kralı' lakabı takılan Sörloth'un gelişi sessiz sedasız oldu, ancak gösterdiği performansla şimdiden iz bırakmayı başardı.