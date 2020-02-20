Kuzeyin Kralları; Haaland ve Sörloth

Norveçli golcü futbolcular Erling Haaland ve Alexander Sörloth, bu sezon sergiledikleri performansla adlarından söz ettiriyor. Borussia Dortmund kariyerine rekorlarla başlayan Haaland ve Türkiye'de Trabzonspor formasıyla fırtına gibi esen Sörloth, Norveç'in son yıllarda futbol dünyasına kazandırdığı önemli iki golcü olarak dikkati çekiyor.

Sezona Avusturya ekibi Salzburg'da başlayıp devre arasında Borussia Dortmund'a transfer olan Haaland, çıktığı 29 maçta 39 gol kaydetti. İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralanan ve Trabzonspor'un gol yükünü sırtlayan Sörloth ise oynadığı 33 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NIN GELECEĞİ PARLAK

Haaland ve Sörloth'un performansları, Norveç Milli Takımı'nın uzun süre forvet pozisyonunda sıkıntı yaşamayacağını gösteriyor.

Gelecek yıllarda iki futbolcunun, Norveçli golcüler dendiğinde akıllara gelen John Carew, Ole Gunnar Solskjaer ve Tore Andre Flo'nun yanına adlarını yazdırması bekleniyor.

Milli takım adına Carew 24, Solskjaer ve Flo 23'er gol attı. Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu ise 1920 ve 1930'lu yıllarda oynayarak 33 gol bulan Jorgen Juve oldu.

Şu ana kadar milli takımda 22 kez sahaya çıkan Sörloth, 6 gol kaydetti. İki defa milli formayı giyen Haaland ise 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Malta ile İsveç karşılaşmalarında toplam 80 dakika görev aldı ve henüz gol kaydedemedi.