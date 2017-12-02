Kweuke hat-trick yaptı Rize 3 puan aldı

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
5 GOL, 2 KIRMIZI KART VAR
Çaykur Rizespor'a rakibi karşısında galibiyeti getiren gollerin 3'ünü de Leonard Kweuke kaydetti. Kweuke 5. dakikada, 44. dakikada ve 49. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Denizlispor'un gollerini ise 53. dakikada Andre Moritz ve 80. dakikada Berkan Afşarlı attı. Denizlispor'da 48. dakikada Burak Altıparmak ve 89. dakikada Andre Moritz kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 25'e çıkarırken, Denizlispor 11 puanda kaldı.