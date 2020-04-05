Kyle Walker karantina günlerinde seks partisi düzenledi

Premier Lig futbolcuları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kurallarını delmeye devam ediyor.

Daha önce Grealish, Dele Alli, Niasse gibi oyuncuların yer aldığı listeye bu kez Kyle Walker da eklendi.

ÖNCE SEKS PARTİSİ YAPTI, SONRA 'EVDE KAL' ÇAĞRISI

The Sun'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, evinde bir arkadaşı ve iki hayat kadını ile birlikte evinde cinsel ilişki partisi düzenledi. Kyle Walker'ın, cinsel ilişki partisi düzenlediği günün ertesinde 'Evde kal' çağrısı yapması dikkat çekti.

Manchester City yönetimi oyuncuya ceza vermeye hazırlanırken, Walker ise yaptığı hareketin yanlış olduğunu kabul etti ve özür diledi.

''FUTBOLCU OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM''

Geceye katılan eskortlardan Louise McNamara, olay gecesini anlattı.

Walker'ın evine gece 22:30 gibi gittiğini belirten Louise McNamara, evde bir kadının daha olduğunu, sonrasında da Walker'ın bir arkadaşının geldiğini söyledi.

Evde üç saat kaldıklarını belirten McNamara "O anda kim olduğunu bilmiyordum. Ancak birkaç fotoğrafını çekmiştim. Futbolcu olduğunu sonradan öğrendim" dedi. McNamara, yıldız futbolcunun ertesi gün 'Evde kal' çağrısı yaptığını görünce çok şaşırdığını belirtti.