Kyle Walker'a ağır ceza

Geçtiğimiz günlerde The Sun'da yer alan bir haber, İngiltere'de çok konuşulmuştu.

Manchester City forması giyen Kyle Walker, karantina günlerinde evinde bir arkadaşı ve iki hayat kadını ile birlikte cinsel ilişki partisi düzenlemiş, ardından da 'Evde kal' çağrısı yapmıştı.

MİLLİ TAKIMA ALINMAYACAK

Skandal olayın açığa çıkmasının ardından 29 yaşındaki futbolcuya, kulübü Manchester City 250 bin sterlin para cezası verdi.

Walker, ayrıca bir süre İngiltere Milli Takım kadrosuna da alınmayacak.

ÖZÜR DİLEDİ

Konu hakkında bir açıklama yapan İngiliz futbolcu, "Ailemle arkadaşlarımı, kulübümü, taraftarlarımı ve halkımı hayal kırıklığına uğrattığım için özür diliyorum." dedi.