Kylian Mbappe milli maçları kaçırabilir

Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe için yeni bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray'a karşı sakat olduğu için ilk 11 başlamayan fakat sonradan oyuna dahil olan Mbappe'nin durumu ciddiyet kazanmaya başladı.

Fransa basınında çıkan haberlere göre, Sol ekleminde yaşadığı ağrılar sebebiyle sıkıntı yaşayan Fransız yıldız, Paris Saint Germain'in cumartesi oynayacağı Angers maçında riske edilmemesi bekleniyor.

BİZE KARŞI OYNAYAMAYABİLİR

Tam anlamıyla iyileşmeden riske edilmesi beklenilmeyen yıldız oyuncunun, Fransa milli takımının oynayacağı İzlanda ve Türkiye maçlarında forma giymesi çok zor görülüyor.

Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki yıldızı Mbappe, Paris forması ile çıktığı 93 maçta 62 gol,34 asistlik bir performans sergiledi