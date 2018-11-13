Kylian Mbappe: Ödenen paralar çok yersiz

Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, İsviçre basınına verdiği röportajında kendisi için ödenen ve Fransız kulübünden kazandığı para ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Football Leaks gazetesi Mbappe'nin sözleşmesindeki detayları ortaya çıkarmıştı.

Sözleşmesinde kulüpten özel jet bile talep ettiği görülen genç yıldız, yeni yaptığı açıklamada ise futbolcular için ödenen yüksek paraların yüksek olduğunu söyledi.

ALÇAK GÖNÜLLÜ BİR AİLEDEN GELDİM

Henüz 19 yaşında olan golcü oyuncu, futbolda dönen paranın 'gereksiz fazla' olduğunu söylerken ''Ben alçakgönüllü bir aileden geliyorum ve açıkça söyleyebilirim. Bence futbolculara ödenen paralar yersiz. Evet, gerçekten gereksiz ama futbol piyasası böyle. Dünyada futbol piyasası böyle işliyor'' ifadelerini kullandı.

"BEN DE BU SİSTEMİN İÇİNDEYİM"

Mbappe, futbolda bir kişinin tek başına devrim yapamayacağını da söylerken ''Sonuçta ben tek başıma futbol dünyasında devrim yapamam. Ben de bu sistemin içindeyim'' dedi.

Mbappe'nin sözleşmesindeki uçuk rakamlar