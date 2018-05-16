Kylian Mbappe'den Thomas Tuchel açıklaması

PSG, geçtiğimiz günlerde Unai Emery'den boşalan teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdiğini açıklamıştı.

Fransız ekibinin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, yeni teknik direktörleri Thomas Tuchel ile ilgili Le Parisien'e açıklamalarda bulundu.

Thomas Tuchel'in her zaman güzel oyun oynatmanın peşinde olduğunu söyleyen Mbappe, ''Tuchel'in istediği oyunu oynatması için mevcut kadromuz gayet yeterli.'' dedi.

Tuchel ile henüz tanışmadığını söyleyen Mbappe, ''Yakın bir zamanda tanışacağız ve onunla uzun bir süre vakit geçireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, Tuchel'in başarıya giden yolda doğru bir seçim olduğunu sözlerine ekledi.