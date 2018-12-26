Kyrie attı Celtics kazandı

Celtics'te Kyrie Irving 40 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Jayson Tatum 23 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan bir başka isim oldu. Joel Embiid'in 34 sayı, 16 ribauntluk performans sergilediği konuk ekipte ise 9 dakika süre alan milli basketbolcu etbolcu Furkan Korkmaz 3 sayı, 3 ribauntla oynadı.
SONUÇLAR
Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 101-127 New York Knicks-Milwaukee Bucks: 95-109 Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 113-109 Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 121-114 Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 117-96