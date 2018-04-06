Kyrie Irving sezonu kapattı

1 Aziz Yıldırım: Diyarbakır'da kupayı kazanacağız Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak Türkiye Kupası finalinde kupayı kaldıran taraf olacaklarını söyledi.

2 Gary Medel'in son hali Beşiktaş'ın son dönemdeki en formda oyuncusu olan Medel, performansını nasıl yükselttiğini sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla gözler önüne serdi.

3 Deyna Castellanos'tan muhteşem frikik golü Deyna Castellanos, Venezuela ile Ekvator arasında oynanan Kadınlar Copa America mücadelesinde attığı frikik golüyle herkesi kendisine hayran bıraktı.

4 FIFA'dan 3 önemli kural değişikliği FIFA, 3 yeni kural değişikliğini genç takımların maçlarında denemelere başladı. En önemli değişiklik ise artık hakemler teknik direktörlere de sarı kart gösterebilecek.

5 F.Bahçe'nin Kenan Evren Lisesi projesi yattı Kenan Evren Lisesi'ni kiralamak için 3 okul ve 1 spor salonu yaptıran F.Bahçe yönetimi, bu isteğinden vazgeçti. Sarı-lacivertliler kulüp kasasından çıkan 100 milyon lirayı geri alacak.

6 Galatasaray'dan Kagawa atağı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, B.Dortmund'un Japon futbolcusu Kagawa'yı gündemine aldı.

7 Valbuena kimseyle konuşmuyor Son oynanan Kayserispor maçında atılan gollere sevinmeyen Valbuena'nın kaç gündür ağzını bıçak açmıyor.

8 Olympiakos Başkanı'nın Emenike pişmanlığı Emenike transferi hakkında konuşan Olympiakos Başkanı Evangelos Mariaknis, "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu" dedi.

9 Aykut Kocaman: Artık Devler Ligi özlemine son verelim Öğrencileriyle bir toplantı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 7 maçta 21 puan toplamaları gerektiğini söyledi.