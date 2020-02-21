Kyrie Irving sezonu kapattı

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Kyrie Irving'in sağ omzundan ameliyat olacağını ve sezonu kapattığını duyurdu. Irving karar vermeden önce, son birkaç gün bir uzmanı ziyaret etmişti.

Marks, Kyrie için "Bu konuda tabii ki çok kızgın, ama biz onu ve süreci desteklemek için buradayız. Onunla ve rehabilitasyon süreciyle ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Irving bu sezon sağ omuz sıkışmasıyla 26 maç kaçırmıştı. Irving 12 Ocak'ta parkelere dönmüş ve 1 Şubat'ta sağ dizi burkulana kadar dokuz maçta oynamıştı, bu da sezondaki son maçı oldu.

Irving, 24 Aralık'ta bir kortizon iğnesi olmuş ve kısa vadede ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırmayı ummuştu.

"BU İŞİ KÖKÜNDEN ÇÖZME VAKTİ"

Marks, konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti: "Sanırım Kyrie birkaç kez acıya rağmen oynadığından bahsetmişti. Oynuyordu, ve onu kendisini zorladığı için takdir etmeliyiz. Arkadaşlarıyla sahada olmak istiyor. Bir noktada 'yeter artık' diyorsunuz, ve olay tekrar uzun vadeli sağlığını etkiliyor. Ve şimdi onun için yapabileceğimiz en iyi şey, kendisini kenarda tutmak ve bu konuyu kökünden halletmek olacaktır."