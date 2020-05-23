La Liga, 8 Haziran'da başlıyor

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İspanya olmuştu.

Salgın nedeniyle spor faaliyetlerine de uzun süredir ara veren ülke, futbola geri dönmeye hazırlanıyor.

LA LİGA GERİ DÖNÜYOR

Futbol liglerinin başlama tarihiyle ilgili konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran'dan itibaren devam edebileceğini açıkladı.

VİDEO TEMAS SİSTEMİ KULLANILACAK

Öte yandan La Liga'nın koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi (VTS)" kullanılacağı da daha önce belirtilmişti.