La Liga Başkanı: Griezmann'ın transferi iptal olabilir

Atletico Madrid ile Barcelona arasında yıldız futbolcu Antoine Griezmann'ın transfer krizi devam ediyor.

La Liga Başkanı Javier Tebas, 120 milyon euro transfer bedeli ile Barcelona'nın yolunu tutan Fransız yıldız Antoine Griezmann hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol Onda Cero radyosuna Tebas, “Bir oyuncunun transferini önlemek mümkün. La Liga nasıl bir harekette bulunacağına karar verecek. Atletico bir şikayettte bulundu ve Griezmann’ın lisansının Barcelona’ya geçirilmesi konusunda bir şüphe oluştu. Konuyu inceleyecek ve çözecek süreç başladı” ifadelerini kullandı.

ATLETİCO 80 MİLYON EURO DAHA İSTİYOR

Atletico, Aralık 2017’de Barcelona’nın kurallara aykırı bir şekilde Griezmann’la görüştüğü iddiasıyla FIFA’ya başvurmuştu. Geçen yaz gerçekleşmeyen transferin ardından Atletico Madrid, Barcelona’nun Mart 2019’da oyuncuyla görüştüğünü iddia etmiş ve Barcelona’yı etik davranmadığı gerekçesiyle suçlamıştı.

Barcelona, Fransız yıldızın 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini 12 Temmuz’da ödediğini açıklamış ve transferi duyurmuştu. Ancak Atletico Madrid, transferin 1 Temmuz’dan önce gerçekleştiğini öne sürmüştü.

Madrid ekibi, Griezmann’ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesine göre 1 Temmuz 2019’dan önce serbest kalırsa ödenmesi şart koşulan 200 milyon euro olan serbest kalma bedelinden, geriye kalan 80 milyon euronun Barcelona tarafından ödenmesini talep ediyor.