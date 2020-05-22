La Liga derbiyle geri dönecek

Salgın nedeniyle 12 Mart'ta iki haftalığıyla ertelenen, 23 Mart'ta ise süresiz olarak askıya alınan İspanya Liga'nın yeniden başlaması yönünde çalışmalar sürüyor.

İspanya'daki El Partizado de Cope adlı bir radyo programında açıklanan bilgiye göre; La Liga, 12 Haziran'da Sevilla ile Real Betis arasında oynanacak derbi maçıyla perdelerini yeniden açacak.

28 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

La Liga Başkanı Javier Tebas'ın kesin bir karar vermediği ama 28 Mayıs'ta birinci ve ikinci lig takımlarıyla yapılacak toplantı sonunda planlanan takvimin takımlara açıklanacağı belirtildi.