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La Liga için öngörülen tarih 12 Haziran

La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan liglerin 12 Haziran'da başlamasını umduklarını söyledi.

| Haber Merkezi
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La Liga başkanı Javier  Tebas, İspanyol televizyonu Movistar'a yaptığı açıklamada, "12 Haziran'dabaşlamak istiyoruz, ancak temkinli olmak zorundayız. Gereken sağlık koşullarını sağlamaya odaklandık." diye konuştu.

HER GÜN BİR MAÇ OLACAK

Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağını hatırlatan Tebas, "Maç yayınlarıyla ilgili bazı yenilikçi fikirlerimiz var. Ayrıca fikstürü yayacağız. Böylece her gün futbol olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık endişeleri sebebiyle futbol müsabakalarının 14 Mart'tan bu yana durduğu İspanya'daki 1. ve 2. lig kulüpleri, 8 Mayıs'ta antrenmanlara başlamıştı.

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