La Liga, Ronaldo ve Mourinho'yu özlüyor

Dünyada Premier Lig'in ardından en kaliteli lig olarak kabul edilen LaLiga, Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo'nun geri dönüşünü sayıklıyor.

"MARKA DEĞERİMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Futbol dünyasının popüler isimlerinin bir ligin rekabetine ve tanıtımına büyük katkılar sağladığını aktaran Javier Tabas, "Dürüst olmak gerekirse Cristiano Ronaldo'nun ayrılığının, bizi daha fazla etkileyeceğini düşünmüştüm. Beklediğimiz boyutta bir hayal kırıklığı yaşamadık ancak LaLiga'ya geri dönmesini tabii ki isterim. Yıldız futbolcuların LaLiga çatısı altında mücadele etmesi marka değerimiz için büyük önem taşıyor" dedi.

"MOURİNHO'NUN İSPANYOL BİR TAKIMI ÇALIŞTIRMASINI ÇOK İSTERİM"

Tebas sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan Jose Mourinho'nun bir İspanyol takımının teknik patronluğunu üstlenmesini çok istiyorum. Mourinho, ligimizi tanıtmak için harika bir antrenör ve mükemmel bir isim. Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde rekabete büyük katkı sağlamıştı."

Cristiano Ronaldo, 2009 yazında Real Madrid'in kapısından içeri ilk adımını atmış ve 9 sezon formasını giydiği eflatun beyazlılarla 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra iki kez LaLiga zaferi yaşamıştı.

Jose Mourinho ise Inter'i 2010'da Şampiyonlar Ligi'nde rüyalarına kavuşturduktan sonra Real Madrid'in teknik direktörlük teklifini kabul etmiş ve üç sezon çalıştırdığı İspanya devini ligde bir kez kürsünün ilk basamağına çıkarmayı başarmıştı.