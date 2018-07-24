La Liga'da El Clasico'nun tarihi belli oldu

İspanya Futbol Federasyonu'nun başkent Madrid'deki merkezinde yeni sezonun fikstürü çekildi. 18/19 Ağustos'ta başlayacak ligin ilk haftasında Real Madrid, Getafe ile karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon Barcelona ise Alaves'i konuk edecek. Geçen sezonu ikinci tamamlayan Athletico Madrid, sezonu 4. bitiren Valencia'yla üç puan mücadelesi verecek.

İLK EL CLASİCO 10. HAFTADA CAMP NOU'DA

Sonucunu dünyanın merakla beklediği Barcelona ile Real Madrid arasındaki ilk El Clasico 10. haftada oynanacak.

Camp Nou'daki maçın rövanşda iki takım, 26. haftada başkent Madrid'de kozlarını paylaşacak. Atletico ile Real Madrid arasındaki başkent derbisi ise 7. haftada Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da 29/30 Eylül'de oynanacak. Diego Simeone'nin öğrencileri, Real Madrid'i 23. haftada (9-10 şubat) konuk edecek.

Real Betis ile Sevilla arasındaki Endülüs derbisi 3. haftada (1-2 Eylül) oynanacak. Maçın rövanşı ise 32. haftada Benito Villamarin'de yapılacak. Ahletic Bilbao ile Real Sociedad 8. haftada (7 Ekim) Bask derbisinde karşı karşıya gelecek. Maçın rövanşı ise 22. haftada (3 Mart) düzenlenecek.