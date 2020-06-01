La Liga'da fikstür belli oldu

İspanya'da, üç aylık aranın ardından lig yeniden devam ediyor.
İspanya Ligi heyecanı,11 Haziran'daki Sevilla-Real Betis yerel derbisiyle başlayacak.
Ertesi gün ise Granada-Getafe ve Valencia-Levante karşılaşmaları oynanacak.
Lider Barcelona, 13 Haziran'da Mallorsca'ya konuk olacak. 14 Haziran'da ise Barcelona'yı 2 puan farkla takip eden Real Madrid, Eibar'ı konuk edecek.
ALMANYA'NIN ARDINDAN BAŞLAYAN İKİNCİ LİG
İspanya futbolu, Almanya'nın ardından Avrupa'nın ilk 5 liginde yeniden başlayacak ikinci lig olacak.