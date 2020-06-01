La Liga'da fikstür belli oldu

1 Ferdi: Milli takım tercihimi teklif gelince yapacağım Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihiyle ilgili henüz kararını vermediğini söyledi.

2 Boksör Ott'tan sonra eşi de Müslüman oldu Daha önce karantina sürecinde çok düşündüğünü ve Müslüman olduğunu açıklayan ünlü boksör Wilhelm Ott'tan sonra eşi Mischele de İslam'ı seçti.

3 Yabancı kuralı yine değişiyor TFF, yabancı kuralını önümüzdeki sezon 8+2+2, bir sonraki sezon ise 6+2 olarak değiştirmeyi planlıyor. Yeni sisteme karşı olan tek kulüp ise Galatasaray.

4 Galatasaray'dan milli futbolcu atağı Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetime alınması için Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ın isimlerini verdi.

5 G.Saray'da herkes ücretini indirdi Bir süredir futbolcularla indirim görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim ve teknik ekibin yanı sıra tüm futbolcular, yüzde 15'lik indirime imzayı attı.

6 Ozan Kabak: Ben Galatasaraylıyım Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, bir gün Fenerbahçe forması giyme ihtimalinin olmadığını söyledi.

7 PSG, Icardi'nin bonservisini aldı Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain, Inter'den kiraladığı Mauro Icardi'nin bonservisini, 50 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus ödemesi karşılığında aldığını açıkladı.

8 Filip Novak'ı Jan Vesely'nin eşi ikna ediyor Filip Novak'ın sevgilisi Katerina Provaznikova'nın yakın arkadaşı olan Jan Vesely'nin eşi Nataliya Miladinovic'in, kendisi gibi Çek olan çifte Fenerbahçe'ye transfer olmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

9 47 yaşındaki Jan Koller 15 gol attı Çek Cumhuriyeti'nin Smetanova Lhota ekibinde forma giyen 47 yaşındaki golcü Jan Koller, ilerleyen yaşına rağmen bu sezon 15 gol kaydetti.