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La Liga'da fikstür belli oldu

İspanya Ligi, lig 11 Haziran'da resmen başlayacak. Lig yönetimi, 28. haftanın fikstürünü açıkladı.

| Haber Merkezi
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İspanya'da, üç aylık aranın ardından lig yeniden devam ediyor.

İspanya Ligi heyecanı,11 Haziran'daki Sevilla-Real Betis yerel derbisiyle başlayacak.

Ertesi gün ise Granada-Getafe ve Valencia-Levante karşılaşmaları oynanacak.

Lider Barcelona, 13 Haziran'da Mallorsca'ya konuk olacak. 14 Haziran'da ise Barcelona'yı 2 puan farkla takip eden Real Madrid, Eibar'ı konuk edecek.

ALMANYA'NIN ARDINDAN BAŞLAYAN İKİNCİ LİG

İspanya futbolu, Almanya'nın ardından Avrupa'nın ilk 5 liginde yeniden başlayacak ikinci lig olacak.

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