La Liga'da hakemlerin yüzde 90'ı Real Madrid'i tutuyor

Eski İspanyol hakem Eduardo Iturralde Gonzalez, İspanya'daki hakemlerin yüzde 90'ının Real Madrid'i, yüzde 10'unun ise Barcelona'yı desteklediğini savundu.

La Liga'da 300'e yakın maçta görev yapan Eduardo Iturralde Gonzalez, 2012'de emekliye ayrılmıştı.

''İSPANYA'NIN YÜZDE 70'İ REAL MADRİD TARAFTARI''

Cadena Ser'e açıklamalarda bulunan Gonzalez, "Hakemlerin yüzde 90'ı Real Madrid'i, yüzde 10'u ise Barcelona'yı destekler. Hakemler Mars'tan gelmiyor. Futbolu sevdiğiniz için hakem oluyorsunuz ve futbolu sevip de bir takımı desteklemeyen kişi yoktur. Barcelona taraftarının hoşuna gitmeyebilir ama İspanya nüfusunun yüzde 70'i Real Madrid taraftarıdır. Günümüzde Pep Guardiola döneminden itibaren kazanılan kupalar sayesinde genç nesil daha çok Barcelona sempatizanı diyebiliriz ama Lionel Messi'den önce arada büyük fark vardı." dedi.