La Liga'da ilk koronavirüs vakası: Leganes

Leganes Kulübü CEO'su Angel Martín Ortega'nın, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine takımın idmanları durduruldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Martin Ortega ile doğrudan temas halinde olan kişilerin önlemlerini aldığı bildirildi.

OYUNCULAR VE PERSONELLERLE DOĞRUDAN İLETİŞİM KURMADI

Ortega'nın oyuncular ve personelle doğrudan iletişim kurmadığı, ancak buna rağmen idmanların askıya alındığı kaydedildi.

Öte yandan Ortega'nın, gün içerisinde hastaneden taburcu edileceği ve evinde karantinaya gireceği duyuruldu.