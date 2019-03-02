La Liga'da pazartesi maçları kaldırılıyor

İspanya Futbol Federasyonu'ndan La Liga ile ilgili olarak tarihi bir karar geldi. Gece geç saatlerde oynandığı taraftarların büyük tepkisini çeken pazartesi maçları, gelecek sezondan itibaren oynanmayacak.

Kararı resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla duyuran Luis Rubiales, "Artık pazartesi futbol yok. Önümüzdeki sezondan itibaren maçlar, cumartesi ve pazar günleri oynanacak. İş önemli ama taraftarlar daha önemli." ifadelerini kullandı.

La Liga, 2010 yılından itibaren lig maçlarının pazartesi günü de oynanmasına karar vermiş ve bu yolla yayın gelirlerinin arttırılmasını amaçlamıştı. Ancak taraftar sayısındaki azalma, yıllar sonra geri adım atılmasına sebep oldu.