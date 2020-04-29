La Liga'dan Fransa'nın kararına tepki

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Kulübüne en sadık 30 futbolcu Avrupa'nın en popüler liglerininin değerlendirmeye alındığı listede, 1 kulüpte en uzun süre forma giyen, kulüplerine en sadık 30 futbolcuyu sizler için derledik...

2 Galatasaray'da hedef yine Semih Kaya Koronavirüs nedeniyle bozulan kulüp ekonomisini düzeltmek için yerli transferlere yönelen G.Saray, daha önce iki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı giyen Semih Kaya'yı bir kez daha gündemine aldı.

3 Paulo Dybala'nın test sonucu negatife dönmüyor Koronavirüse yakalandığı bilinen Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, 4. kez teste girdi. İkilinin son test sonuçlarının da pozitif çıktığı öğrenildi.

4 İngiliz basını: Beşiktaş, Joe Hart'ı istiyor Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Joe Hart ile ilgilendiği öğrenildi.

5 N'Sakala geleceğiyle ilgili konuştu Alanyaspor'da forma giyen N'Sakala, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, "Beni kim daha çok isterse, o takıma gideceğim" dedi.

6 Emenike: Umarım gelecekte F.Bahçe'de hoca olurum Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Instagram canlı yayınında taraftarların sorularını yanıtladı.

7 Fransa'da bu sezon yarıda bırakıldı Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2019-20 Ligue 1 ve Ligue 2 sezonlarının oynanmayacağını açıkladı.

8 Burak Yılmaz: Tüm Çin halkından özür dilerim Bir dönem Çin'de forma giyen Burak Yılmaz; geçtiğimiz günlerde, "Çok farklı şeyler yiyorlar. Çin'den daha çok hastalık gelir" açıklamasını yapmıştı. Yılmaz, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

9 Çebi: Virüsten öncesi ve sonrası arasında fark yok Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah-beyazlı kulübün ekonomik sorunlarından söz etti.