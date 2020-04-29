La Liga'dan Fransa'nın kararına tepki

La Liga'nın patronu Javier Tebas, Fransa'da Ligue 1 sezonunun oynatılmamasına yönelik verilen kararı eleştirdi.
Javier Tebas, yayınladığı açıklamada bu durumun ekonomik ve sosyal açıdan mantıklı bir karar olmadığını belirtti.
''MAÇLARI YENİDEN BAŞLATMAYA ODAKLANMALIYIZ''
Tebas, "Futbol maçlarının seyircisiz bir şekilde oynatılmasının, açık denizde bir balıkçı teknesinde olmaktan daha fazla tehlikeli olacağını düşünmüyorum. Önemli sektörler güvenli ve kontrollü bir şekilde yeniden başlatılmazlarsa ortadan kaybolabilirler. Profesyonel futbolda da böyle bir sonuç çıkabilir. Diğer ülkelerde takımlar antrenmanlara başladı. Uygulanması gereken yöntem budur. İspanya'daki futbol sektörü yeniden başlatılması kritik önem taşıyan bir sektördür. Maçları yeniden başlatmaya odaklanmamız lazım." ifadelerini kullandı.