La Liga'nın örneği Bundesliga

İspanyol TV'si Movistar'a konuşan İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, "12 Haziran'da ligleri tekrar başlatma umudumuz arttı. İşlerin yolunda gideceğine dair umutlarımız artık daha fazla. Almanya'ya tebriklerimi gönderiyorum. Çünkü, maçları sorunsuz oynatarak muazzam bir iş başardılar. Biz de bunun için çok çalışıyoruz. Onların sağlık protokollerini ve fikirlerini örnek alarak kendimize uyarlıyoruz. Bu şartlarda futbol oynatmak kolay değil ama elimizde bir örnek oluştu. Şimdi onları örnek alacağız." ifadelerini kullandı.

''EN FAZLA 10 OYUNCUYLA İDMAN YAPABİLİYORLAR''

Takımlara verilen en fazla 10 oyunculuk antrenman yapma hakkıyla ilgili de konuşan Tebas, "Real Madrid ve Barcelona bunu deniyor. Nasıl olacağını göreceğiz. Bu uygulamamız başarıyla sonuç verirse, takım antrenmanlarına da izin vereceğiz. Tüm takımların 12 Haziran'a kadar aynı seviyede olması bizim için çok önemli." diyerek sözlerini noktaladı.

Almanya'da birinci ve ikinci ligler 16 ve 17 Mayıs'ta oynandı. Şu ana dek herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmedi.