La Liga'ya Sağlık Bakanlığı'ndan engel

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, profesyonel futbolun yazdan önce dönemeyeceğini söyledi.
''ACIMASIZLIK OLUR''
Bu dönemde ligin başlamasının mümkün olmadığını söyleyen Illa, "Profesyonel futbolun yazdan önce döneceğini söylemek acımasızlık olur." ifadelerini kullandı.
12 Mart tarihinden bu yana oynanmayan La Liga, mayıs ayı sonuna kadar askıya alınmıştı.
Sağlık Bakanı Illa, federasyonun talep etmesi durumunda sporculara günlük olarak test yapabileceklerini de sözlerine ekledi.