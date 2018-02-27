Lakers geçen sezonu yakaladı

Son 4 yıldır playoff'lara gidemeyen Lakers böylece geçen sezon ulaştığı galibiyet sayısı 26'yı, sezonun bitimine 22 maç kala yakaladı.
9 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Brandon Ingram 21 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 3 blok, Julius Randle 19 sayı, 10 ribaunt ve Kentavious Caldwell-Pope 10 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı.
Lonzo Ball 13 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kyle Kuzma ise 10 sayı, 9 ribaunt üretti. Hawks'ta Taurean Prince'in 24, Dennis Schroder'in de 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.