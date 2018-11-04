Lakers 16 maç sonra Portland'ı yendi

Portland Trail Blazers deplasmanından 114-110 galip ayrılan Los Angeles Lakers, rakibi karşısındaki 16 karşılaşmalık yenilgi serisini sonlandırdı.
28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan LeBron James, Los Angeles'ın skor yükünü çekti. 17 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double" yapan Rajon Rondo ve 12 sayı, 9 ribaunt, 6 blok üreten JaVale McGee, galibiyette önemli rol oynadı.
Portland'da Damian Lillard ve C.J. McCollum'un 30'ar sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 109-99
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 126-94
Indiana Pacers-Boston Celtics: 102-101
Atlanta Hawks-Miami Heat: 123-118
Chicago Bulls-Houston Rockets: 88-96
San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 109-95
Denver Nuggets-Utah Jazz: 103-88
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 110-114