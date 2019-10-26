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Lakers ilk galibiyetini aldı

NBA'de Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı 95-86 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

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NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla Utah Jazz'ı 95-86 yenerek sezonun ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı.

LEBRON'DAN 32 SAYI 10 ASİST 

Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Anthony Davis ise 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sezon ikinci maçında ilk mağlubiyetini alan Jazz'da Donovan Mitchell'ın 24, Mike Conley'nin 13 sayılık performansları yenilgiyi önleyemedi.

GECENİN SONUÇLARI

Sonuçlar Boston Celtics-Toronto Raptors: 112-106

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 99-121

Brooklyn Nets-New York Knicks: 113-109

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 116-123

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 102-110

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 85-97

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 108-107 (uzatmada)

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 112-122

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 95-86

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