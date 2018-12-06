Lakers LeBron'la kazandı

Los Angeles Lakers, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta San Antonio Spurs'ü 121-113 yendi. 4. periyotta bir ara takımının üst üste 15 sayısını da atan Kral lakaplı LeBron James, karşılaşmayı 42 sayıyla tamamladı ave galibiyetin mimarı oldu.

LEBRON'DAN 42 SAYI

Bitime 2.26 dakika kala Lonzo Ball'un 3 sayılık atışıyla 107-104 öne geçen Lakers, bir sonraki pozisyonda Kyle Kuzma topu çalıp James'e verdi. Yıldız oyuncu asisti, sayıya çevirdi ve takımını 5 sayı öne geçirdi. Son dakikalarda rakibinin gardını düşüren Lakers, maçtan da 121-113 galip ayrıldı ve üst üste 4. kez salondan mutlu ayrıldı.

Los Angeles'ta Kuzma 22 sayıyla galibiyete katkı yaparken; Kentavious Caldwell-Pope 12 sayıyla oynadı. Daha önce rakibiyle oynadığı iki maçı da kaydeben Lakers, bu sezon San Antonio'yu ilk kez yendi. Spurs'ta ise 32 sayıyla oynayan Demar DeRozan, takımının en skorer ismi oldu.

Bu sezonki en yüksek sayı istatistiğini yakalayan Rudy Gay'in çabası yenilgiyi önleyemedi. San Antonio'da LaMarcus Aldridge ise 21 sayıyla maçı tamamladı.