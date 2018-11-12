Lakers son saniye bloğuyla kazandı

Bayern Münih, Fransız yıldızı Franck Ribery'nin Borussia Dortmund maçı sonrası Fransız muhabir Patrick Guillou ile kavga ettiğini doğruladı.

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Valbuena'nın sözleşmesindeki özel madde

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Valbuena, gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalabilir. 10 maç daha oynarsa Fransız futbolcunun kontratı 1 yıl daha uzayacak.