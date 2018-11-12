Lakers son saniye bloğuyla kazandı

LeBron James önderliğinde kötü başladıkları sezonda playoff şansı arayan Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks'u ağırladığı karşılaşmada son saniyelerdeki aksiyonlarıyla kazandı.
Maçın son saniyelerine 107-106 önde giren Lakers, Hawks adına son topu kullanan çaylak Trae Young'un 0.7 saniye kala çıkardığı şutunu takıma yeni katılan pivot Tyson Chandler'in bloklaması ile galibiyeti almayı başardı.
Lakers'ta LeBron James 26 sayı ile oynarken, Kyle Kuzma da 18 sayı attı. Hawks cephesinde Young'un 20 sayı 12 asistlik, Alex Len'in de 17 sayı 11 ribaundluk double double performansı galibiyete yetmedi.