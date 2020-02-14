Lakers ve Bucks, şampiyonluğun iki favorisi

Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks'ın, NBA şampiyonluğunun en büyük iki favorisi olduğu düşünülüyor.

NBA'in en iyi derecesine ve NBA tarihinde normal sezonda en az 70 maç kazanma ivmesine sahip olan üçüncü takım olmasına rağmen, 46-8'lık Milwaukee Bucks'ın, All-Star arasına giren şampiyonluk favorileri olmadığı, Los Angeles Lakers'ın bu şansa sahip olduğu belirtildi.

Caesars Sportsbook, 41-12'lik Lakers'ın şampiyonluk şansını +180, Bucks'ın şansını ise +275 olarak değerlendirdi. LA Clippers +325 ile üçüncü sırada yer alıyor.

ESPN'den David Purdum, Lakers'a 2019-20 sezonu NBA şampiyonluğunu kazanmak için Nevada'daki Caesars Sportsbook'ta diğer tüm takımlardan iki kat daha fazla para yatırıldığını belirtti.

Caesars'a göre, Houston Rockets dördüncü sırada yer alırken, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat ve Denver Nuggets da 1/20'lik orana sahip.