Lakers'ı Warriors'ı Durant'la geçti

NBA’e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Golden State Warriors, Los Angeles Lakers engelini 113-106'yla geçti. Sakatlığı nedeniyle Stephen Curry, 7. maçında da oynayamazken takımını taşıyan isim Kevin Durant oldu.

Durant'ın 33 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 4 blokluk performansı galibiyeti getirdi ve Warriors üst üste 11. galibiyetini elde etti. Çaylak Jordan Bell, karşılaşmayı 20 sayı ve 10 ribauntla tamamlarken; kariyerinin ilk double-double'ını gerçekleştirdi.

Son şampiyona, Klay Thompson 16 sayılık katkı yaptı; omuzundaki sakatlıktan dönen ve 5 maç sonra takımındaki yerini alan Draymon Green ise 13 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Bir önceki maçta Houston Rockets'ın 14 maçlık galibiyet serisini sonlandıran Los Angeles Lakers'ta Kyle Kuzma'nın 27 sayı, çaylak Lonzo Ball'ın 5'i üçlük olmak üzere 24 sayısı ve bench'ten gelen Julius Randle'ın 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi.