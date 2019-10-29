Lampard: Hazard'ın yokluğunu kabul etmeliyiz

Premier Lig'de ilk 10 hafta sonunda 4. sırada yer alan Chelsea'nin menajeri Frank Lampard, Eden Hazard'ın yokluğunun kolay bir durum olmadığını söyledi.

"HAZARD GİBİ BİR OYUNCUYU KAYBETMEK HİÇ KOLAY DEĞİL"

Eden Hazard'ın yokluğuyla başa çıkmaları gerektiğnii savunan Lampard, "Açıkçası geçen sene gollerimizin yarısına etki eden Hazard gibi bir oyuncuyu kaybetmek hiç kolay değil. Ancak bunu kabul etmek ve çözümler bulmak zorundayız." dedi.

"HÜCUM PERFORMANSIMIZDAN MEMNUNUM"

Lampard sözlerini, "Herkes takımında Hazard'ı ister, ancak artık ona sahip değiliz. Gerçek bu! Halen kadroda iyi oyuncularımız var ve hücum performansımızdan memnunum." ifadeleriyle sürdürdü.

Savunma konusunda endişelerinin olduğunu da dile getiren Lampard, "Daha iyi savunma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerine çok sıkı çalışıyorum. Hücum ile savunma dengesini sağlamalıyız." şeklinde konuştu.