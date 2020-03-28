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Lampard, Hudson-Odoi'nin iyileştiğini açıkladı

Chelsea Menajeri Frank Lampard, koronavirüs testi pozitif çıkan Callum Hudson-Odoi'nin hastalığı atlattığını belirtti.

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Çeşitli bulgular nedeniyle 12 Mart'ta teste giren Hudson-Odoi'nin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Premier Lig'de salgına yakalanan ilk futbolcu olmuştu.

Chelsea Menajeri Frank Lampard, kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan soru-cevap videosunda 19 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili de bilgi verdi. 

''ÇOK FAZLA ACI ÇEKMEDİ''

Callum Hudson-Odoi'nin hastalığı tamamen atlattığını söyleyen Lampard, ''Teşhis konulduğunda ilk hafta sürekli onunla konuştum. Biraz garip zamanlardı.  Şükürler olsun çok fazla acı çekmedi ve bundan dolayı mutluyuz'' dedi.

Hudson-Odoi bu sezon Chelsea formasıyla 25 resmi maçta süre aldı ve 3 gol atıp 5 asist yaptı.

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