Lampard, Hudson-Odoi'nin iyileştiğini açıkladı

Çeşitli bulgular nedeniyle 12 Mart'ta teste giren Hudson-Odoi'nin koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Premier Lig'de salgına yakalanan ilk futbolcu olmuştu.
Chelsea Menajeri Frank Lampard, kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan soru-cevap videosunda 19 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili de bilgi verdi.
''ÇOK FAZLA ACI ÇEKMEDİ''
Callum Hudson-Odoi'nin hastalığı tamamen atlattığını söyleyen Lampard, ''Teşhis konulduğunda ilk hafta sürekli onunla konuştum. Biraz garip zamanlardı. Şükürler olsun çok fazla acı çekmedi ve bundan dolayı mutluyuz'' dedi.
Hudson-Odoi bu sezon Chelsea formasıyla 25 resmi maçta süre aldı ve 3 gol atıp 5 asist yaptı.