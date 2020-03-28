Lampard, Hudson-Odoi'nin iyileştiğini açıkladı

Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Valencia'da 25 kişi koronavirüse yakalandı Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya'da Valencia Kulübü, 10'u futbolcu olmak üzere 25 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

2 Alper Potuk, Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Alper Potuk'un, yeni sezon için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

3 Emre Mor Yunanistan'daki evinde idman yapıyor Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen Emre Mor, Instagram hesabından bir video paylaştı. Emre, liglere verilen arada evinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

4 Ronaldo, maaş indirimini kabul etti Cristiano Ronaldo, personel maaşlarında sorun yaşanmaması için ücretinde 3.8 milyon euro kesintiyi kabul etti.

5 Belarus'ta futbol heyecanı devam ediyor Avrupa'da devam eden tek lig olan Belarus Ligi'nde 2. hafta maçları, yine taraftarlar eşliğinde oynandı.

6 Koronaya yakalanan Kruse idmanları bırakmıyor Koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse, Instagram'dan bir paylaşım yaptı. Alman futbolcu, "Bahane yok" diyerek çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

7 Terim'in verdiği 4 gün izin futbolcuları kurtardı Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi sonrası takıma 4 gün izin vermesi, salgının futbolculara bulaşmasına engel oldu.

8 Frey ve Zanka dönüyor Nürnberg ve Düsseldorf’ta beklentileri karşılayamayan Frey ve Zanka'nın, Alman kulüpleri tarafından Fenerbahçe'ye geri gönderileceği öğrenildi.

9 Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Douglas'ın ülkesi Brezilya'ya döneceği öğrenildi. Vasatı aşamayan Diaby ise takımda kalmak istiyor.