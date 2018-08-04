Lampard ilk maçını kazandı

İngiliz futbolunun efsanelerinden Frank Lampard, hocalık kariyerinin ilk lig maçını kazandı. Championship'de Derby County'nin teknik adamlığını yapan Lampard, Reading deplasmanında 2-1 kazandı.
3 PUAN SON SANİYEDE GELDİ
Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona ererken, 3 gol de ikinci yarıda geldi.
Evs ahibi Reading, Jon Bödvarsson ile 52. dakikada öne geçti. Maçtan kopmayan Lampard'ın öğrencileri 60'ta skoru eşitledi. Maçı 1-1'e getiren gol Mason Mount'tan geldi.
Karşılaşmanın 1-1 bitmesi beklenirken son saniyede sahneye çıkan Tom Lawrence oldu.Lampard'ın öğrencisi 90+4'te takımına maçı 2-1 kazandıran golü attı.