Lampard: Mourinho'yu taklit etmiyorum

Sezon başında Chelsea'nin başına geçen Frank Lampard, teknik adamlık kariyerindeki hedefleri hakkında konuştu.

Jose Mourinho'yu taklit etmeyeceğini vurgulayan Lampard, "Birlikte çalıştığım her teknik adamdan bir şeyler öğrendim. Belki de beni en çok Mourinho etkiledi. Ancak onu taklit etmiyorum, etmeyeceğim. Kendim olmak istiyorum" dedi.

"MOURİNHO, BANA HER ZAMAN GÜVENİNİ HİSSETTİRİRDİ"

Oyuncularıyla yakın ilişki kurduğunu dile getiren Frank Lampard, "Mourinho, bana çok güvendi ve her zaman bunu hissettirirdi. Ben de oyuncularımla aynı şekilde çalışıyorum. Her oyuncuyla farklı ilişki kurmaya çalışıyorum. Onları daha iyi olmaya zorluyorum. Kendilerini güvende hissetmelerine ve gelişmelerine yardımcı olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Chelsea, Premier Lig'de ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puan topladı.