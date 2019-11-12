Lampard: Şampiyonluk yarışı vermiyoruz

Premier Lig'de ekim ayının menajeri seçilen Frank Lampard, bu sezon Chelsea'nin hedefleri arasında şampiyonluk olmadığını açıkladı.

Ligde 12. haftanın tamamlanmasıyla birlikte puan durumunda Manchester City'nin üstünde 3. sırada yer alan Lampard, şampiyonluk yarışında yer almadıklarını ve geçiş döneminde olduklarını vurguladı.

"GENÇ OYUNCULARLA GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ"

Frank Lampard, "Manchester City'nin üstünde olmak güzel ama biz şampiyonluk yarışı vermiyoruz. Genç oyuncularla bir geçiş dönemindeyiz." şeklinde konuştu.

Liverpool, topladığı 34 puanla ligde zirvede yer alıyor. Leicester City ve Chelsea'nin 26, Manchester City'nin 25 puanı bulunuyor.